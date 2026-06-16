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رسالة مشجعي إيران عن أطفال ميناب بمدرجات كأس العالم

16 يونيو 2026 - 10:51
رمز الخبر: 1827782
رسالة مشجعي إيران عن أطفال ميناب بمدرجات كأس العالم

رفع مشجعون في مباراة إيران ونيوزيلندا بكأس العالم لافتة في المدرجات، تشير إلى استشهاد 168 طفلا بعدوان عسكري أمريكي على مدرسة ابتدائية إيرانية .

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية إن مشجعين في مباراة إيران ونيوزيلندا بكأس العالم رفعوا لافتة في المدرجات، تشير إلى استشهاد 168 طفلا بعدوان عسكري أمريكي على مدرسة ابتدائية إيرانية .

ووقعت الضربة في فبراير/شباط الماضي على مدينة ميناب جنوبي إيران، في اليوم الأول من العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران.

وقالت وكالة أنباء إيسنا الإيرانية إن رئيس الفيفا زار غرفة ملابس المنتخب الإيراني بعد مواجهة إيران مع نيوزيلندا، وأشاد بأداء لاعبي المنتخب الإيراني .

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