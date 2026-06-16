مقتل عنصرين من وزارة الداخلية السورية في هجوم انتحاري بالرقة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية لحكومة الشرع، مقتل عنصرين في هجوم انتحاري استهدف أحد معسكرات الوزارة في محافظة الرقة.

وقال المتحدث في بيان، إن "هجوماً انتحارياً استهدف أحد معسكرات وزارة الداخلية في محافظة الرقة".

وأضاف أن الهجوم "أدى إلى مقتل عنصرين، وفق المعلومات الأولية"، مشيراً إلى أن الجهات المختصة تواصل التحقيق في ملابسات الحادث وتقييم حجم الأضرار والخسائر الناجمة عنه.

ولم تصدر حتى الآن تفاصيل إضافية بشأن هوية منفذ الهجوم أو طبيعة المعسكر المستهدف.