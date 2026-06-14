شهداء وجرحى في اعتداء إسرائيلي على مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ اعتدى الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بغارة على مبنى سكني مؤلف من 5 طبقات في منطقة الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت، الأمر الذي أدّى إلى استشهاد 3 أشخاص ووقوع 7 إصابات، وفق ما أفاد مراسل الميادين.

وجاء العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت في وقت من المرتقب فيه الإعلان عن مذكّرة تفاهم بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب، الأمر الذي يرفضه الاحتلال الإسرائيلي ويقول عنه بأنّه "ليس جيداً ويضرّ بمصالح إسرائيل".

وفي 7 حزيران/يونيو الجاري، نفّذ الاحتلال عدواناً استهدف مبنى سكنيّاً في منطقة تحويطة الغدير في الضاحية الجنوبية لبيروت الأمر الذي أدّى إلى استشهاد شخصين وإصابة آخرين، ورداً على ذلك العدوان أطلقت إيران بعده بساعات، هجوماً صاروخياً من عدة دفعات استهدف مواقع للاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويأتي الاعتداء على الضاحية الجنوبية لبيروت، في سياق العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان، رغم "وقف إطلاق النار" المُعلن.

يذكر أنّ الجمهورية الإسلامية في إيران، تشدّد على ترابط مصير الحرب على إيران وعلى لبنان، وتؤكّد أنه إمّا أن تتوقّف الحرب في إيران ولبنان معاً، أو أن لا تتوقّف في كِلا البلدين، وفي مقابلة سابقة مع الميادين، أكّد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي أنّ أيّ اعتداء على بيروت سيقابله الردّ الإيراني، قائلاً: "نتيجة هذا العدوان ستكون عودة الحرب، ومن واجبنا التصدّي له".