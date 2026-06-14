إصدار أكثر من 700 تصريح للمواثيق في كربلاء قبل يوم عاشوراء

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ تم إصدار أكثر من 700 تصريح لإنشاء مآوٍ في كربلاء لخدمة المعزين خلال إحياء ذكرى محرم وعاشوراء. وأعلنت إدارة المناسك والمواكب الحسينية في العتبة الحسينية الشريفة عن منح 746 تصريحًا للمآوٍ، التي توفر للمعزين الطعام والإقامة والرعاية الطبية مجانًا. كما ذكرت الإدارة أنه من المتوقع أن يخدم نحو 14 ألف موكب المعزين خلال زيارة الأربعين هذا العام. وقال رئيس الإدارة، محمد كريم عزيز، إن الاستعدادات للأيام العشرة الأولى من محرم ومراسم عزاء عاشوراء قد اكتملت، حيث تم تشكيل لجنة خاصة للإشراف على إصدار التصاريح وتنظيم الفعاليات.

وأشار عزيز إلى أن الخطط وُضعت في صيغتها النهائية خلال اجتماع حضره الشيخ عبد المهدي الكربلائي، وحسن راشد العبايشي، وأعضاء مجلس الإدارة، ورؤساء الإدارات. ستبدأ برامج شهر محرم بحفل تغيير العلم التقليدي عشية الشهر وتستمر حتى يوم عاشوراء، لتتوج بطقوس التويرج.