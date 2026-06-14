اعتقال اعضاء زمرة إرهابية تكفيرية فاعلة في حرب رمضان

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أعلنت وزارة الامن الايرانية اعتقال أربعة أعضاء في زمرة إرهابية تكفيرية، ومرتزق عميل للكيان الصهيوني، و126 عضواً من شبكة أعمال الشغب تابعة للعدو خلال الحرب المفروضة الثالثة (حرب رمضان).

وجاء في بيان وزارة الامن الايرانية انها تمكنت وبالاستعانة ببلاغات المواطنين:

1. إحباط محاولة تجسس على مراكز بيانات حساسةألقت مديرية استخبارات محافظة إيلام (غرب ايران) القبض على عميل خائن للوطن يدعى "علي-ح"، كان يخطط، بتوجيه من قيادة جهاز الموساد الصهيوني المقيم في بريطانيا، للتسلل إلى مراكز البيانات في الأجهزة الحساسة ونقل معلومات مصنفة إلى العدو الأمريكي-الصهيوني.

*من بين المهام الرئيسية التي أوكلها له ضابط الموساد:

- تحديد هويات الأفراد العسكريين والأمنيين.

- تطوير برامج أمنية لدعم إحدى الزمر الإرهابية المرتبطة إلكترونياً.

- محاولة اختراق ومنح العدو حق الوصول إلى مراكز البيانات الحساسة (العسكرية، الإعلامية، القضائية، المصرفية، الاقتصادية).

- محاولة جمع المعلومات الشخصية عن كبار المسؤولين العسكريين والسياسيين.كما تم ضبط معدات متنوعة من مخبأ هذا العميل، شملت جهاز "ستارلينك" للاتصالات عبر الأقمار الصناعية، وفتيل متفجرات، ومعدات إلكترونية ثنائية الاستخدام.

2. تفكيك خلية عملياتية إرهابية-تكفيرية

*في إطار سلسلة العمليات الاستباقية لمديرية امن محافظة سيستان وبلوشستان (جنوب شرق)، تم تفكيك خلية منظمة ومتربصة تابعة للزمر الإرهابية-التكفيرية، واعتقال 4 من عناصرها العملياتية والاستخباراتية، بالتعاون مع مقر "الشهيد سجاد" التابع للحرس الثوري.

وكانت مهمة هؤلاء المرتزقة، الذين كانوا يعملون تحت غطاء الزمر الإرهابية-التكفيرية في المنطقة، تشمل:

- استهداف كبار القادة العسكريين ومقرات قيادة الشرطة والحرس الثوري في سراوان وقصرقند لأعمال إرهابية.

- التخطيط لأعمال تخريبية وإرهابية ضد البنية التحتية المدنية في "كنارك" و"جابهار".

- تهريب الأسلحة والذخائر لخلايا أخرى في جابهار ونيكشهر.

- تدريب عناصر جدد عسكرياً.وقد اعترف المعتقلون بمسؤوليتهم عن عمليات إرهابية سابقة عام 2025 استهدفت أفراد الشرطة، والتجار، وأحد الرعايا الأجانب في قصرقند، وموظفي مخيم للأجانب في سراوان.

وتم ضبط 9 بنادق كلاشينكوف و2000 طلقة من أحد اوكار هذه الخلية.

3. اعتقال 126 من قادة "شبكة القتال في الشوارع" التابعة للعدو

في إجراء مشترك خلال الحرب المفروضة الثالثة، وبالتنسيق بين مديرية أمن محافظة طهران، وشرطة الأمن العام، وقوات الشرطة الخاصة واستخبارات الحرس الثوري بفيلق رسول الله (ص) بطهران، ومقر "ثار الله"، تم اعتقال 126 من قادة وعناصر شبكة "القتال في الشوارع" التابعة للعدو الأمريكي-الصهيوني، بما في ذلك الأشرار وقطاع الطرق المشهورين في محافظة طهران.

-تم ضبط أكثر من 500 قطعة سلاح ناري وأبيض، وعشرات الكيلوغرامات من المخدرات التقليدية والصناعية، وكميات كبيرة من الكحول.

وقد كان عدد كبير من المعتقلين نشطاء في محاولة الانقلاب التي وقعت في يناير/كانون 2026 ولعبوا دوراً فاعلاً في مهاجمة مراكز وقوات حفظ الأمن في مناطق مختلفة من محافظة طهران. كما أن لدى بعضهم سوابق عضوية في زمر إرهابية.

وأكدت وزارة الامن أن عملية تحديد واعتقال خونة الوطن الذين يهددون أمن المجتمع لا تزال مستمرة.

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