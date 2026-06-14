قلق كبير في دولة الكيان الصهيوني..الاتفاق الأمريكي الإيراني يستهدف مصالح الاحتلال الإسرائيلي

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ كشفت مصادر إسرائيلية عن تصاعد حدة القلق والتحذيرات داخل الأوساط السياسية والأمنية تجاه الاتفاق الذي يجري إبرامه بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهرية إيران الاسلامية.

ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين كبار تأكيدهم أن "الاتفاق الذي يجري إبرامه بين الولايات المتحدة وجمهورية إيران الاسلامية يهدد مصالح (دولة الاحتلال الصهيونية) الأمنية الجوهرية"، مشيرين إلى أن "الجانب الأمريكي قبل شروط الإيرانيين الرئيسية"، وهو ما أدى إلى أن "التهديد العسكري الحقيقي تآكل من جذوره"، إذ إن "جميع الأهداف التي حددتها (دولة الاحتلال) لم تعالج بشكل مباشر في الاتفاق".

وأوضح المسؤولون الإسرائيليون وفق القناة 12 أن "الاتفاق لا يُلزم إيران بالتوقف عن دعم حلفاءها في المنطقة، بل يسمح لها حتى بإعادة التواصل مع حزب الله".

وحذروا من أن "الاتفاق سيؤدي فورا إلى فتح مضيق هرمز وإحياء النظام الإيراني"، على حد تعبيرهم، لا سيما أنه "لن يُنظَر في القدرات النووية الإيرانية إلا في مرحلة لاحقة".

تأثير إسرائيلي محدود

وفي سياق متصل، أفادت صحيفة "هآرتس" بأن "المسؤولين الإسرائيليين قلقون بشأن الجدول الزمني المحدد في الإطار الناشئ للاتفاق".

وحذر المسؤولون من أن "فترة الـ60 يوما المخصصة للتفاوض قد تصب في مصلحة طهران، مما يسمح لها بالانخراط في مناورات دبلوماسية خلال الفترة الانتقالية".

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي تأكيده أن "إسرائيل كان لها تأثير محدود في عملية صنع القرار التي أوصلت المفاوضات إلى مرحلتها الحالية".

وإلى جانب هذه المخاوف، تساءل مسؤولون إسرائيليون عما إذا كانت واشنطن ستتمكن من استغلال الاتفاق لإجبار طهران على إزالة أو تخفيف مخزونها من اليورانيوم المخصب بشكل كبير.

وشددت الأوساط الإسرائيلية على أنه "لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الاتفاق يعالج بشكل كاف القضايا الرئيسية التي برزت ضمن أهداف دولة الاحتلال الحربية، وعلى رأسها كبح برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني وقطع العلاقات بين طهران وحزب الله".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز ⁠⁠شريف قد قالا إنهما يتوقعان إبرام اتفاق ⁠⁠إطاري بين الولايات المتحدة وإيران اليوم الأحد.

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