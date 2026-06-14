تنفيذ أعمال إنشائية في مشروع دار ضيافة الوارث للعتبة الحسينية لخدمة الزائرين

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ يواصل قسم المشاريع الاستراتيجية التابع للعتبة الحسينية المقدسة، تنفيذ الأعمال الإنشائية في مشروع دار ضيافة الوارث، الذي يعد أحد المشاريع الخدمية الكبرى الهادفة إلى تعزيز البنية التحتية وتطوير الخدمات المقدمة لأهالي كربلاء والزائرين.

وتنفذ المشاريع الاستراتيجية التابع للعتبة الحسينية المقدسة، الأعمال الإنشائية في مشروع دار ضيافة الوارث، الذي يعد أحد المشاريع الخدمية الكبرى الهادفة إلى تعزيز البنية التحتية وتطوير الخدمات المقدمة لأهالي كربلاء والزائرين".

وتبلغ مساحة الأرض المخصصة للمشروع (7800)م2، فيما يتكون المبنى من سرداب وطابق أرضي و(17) طابقا، ليشكل صرحا خدميا متكاملا يلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع والوافدين إلى المدينة المقدسة".

ويضم المشروع مجموعة من المرافق الحيوية، من بينها مسرح متعدد الأغراض، وصالات للطعام، وغرف إدارية وسكنية، فضلا عن قاعات اجتماعات كبيرة وصغيرة وموقف للسيارات، بما يوفر بيئة خدمية متكاملة تتناسب مع طبيعة الأنشطة والفعاليات التي تستضيفها العتبة الحسينية المقدسة".

وأعدت التصاميم المعمارية والإنشائية والكهروميكانيكية للمشروع وفق أحدث المواصفات العالمية، بما يضمن توفير بنية تحتية متطورة ومتكاملة تسهم في رفع مستوى الخدمات وتواكب المعايير الحديثة في مجال البناء والتشغيل".

ويأتي مشروع دار ضيافة الوارث ضمن حزمة المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها العتبة الحسينية المقدسة في مدينة كربلاء، بهدف دعم الواقع الخدمي والعمراني وتوفير مرافق حديثة تسهم في خدمة المواطنين والزائرين على حد سواء.

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