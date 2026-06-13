قائد الثورة يصدر عفواً عن 139 شخصاً حُكم عليهم بالإعدام

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قال المتحدث باسم السلطة القضائية، في تصريح صحفي إلى سياسات العفو والرأفة الإسلامية، قائلاً: "في معظم الدول، من النادر أن يُعفى عن السجناء في أوقات الأزمات والحروب، لكن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مستندةً إلى اقتدارها وقوتها ونهجها القائم على الرأفة الإسلامية، لطالما اتبعت هذه السياسة".

وأضاف: "لقد تشكّل هذا النهج انطلاقاً من منظور ديني وإنساني، فضلاً عن تأكيدات قائد الثورة وسيرة الإمام الراحل، واستمر العمل به في مختلف المراحل. وفي العفو الأخير، استفاد بعض المدانين من الإفراج أو تخفيف الأحكام، لكن أولئك الذين كان لهم دور في جرائم أمنية أو أحداث وقعت مؤخراً استُبعدوا من هذا العفو".

وأوضح جهانغير: "لأول مرة، اصدر قائد الثورة عن 139 شخصاً حُكم عليهم بالإعدام؛ وأن المشمولين بالعفو هم "الأشخاص الذين لا يوجد بحقهم شاكٍ خصوصي، وليس لديهم سوابق في الجرائم الأمنية".

وفي إشارة إلى عملية إصلاح وإعادة دمج بعض المدانين في المجتمع، قال: "كان من بين هؤلاء الأشخاص أولئك الذين انخرطوا أثناء سجنهم في أنشطة إصلاحية، بما في ذلك حفظ القرآن، وأظهروا علامات على تغيير سلوكهم والعودة إلى المجتمع".

............

انتهى/ 278