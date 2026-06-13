إصابة عناصر تابعة لحكومة الشرع باشتباكات مسلحة في حمص السورية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أصيب عدد من عناصر الأمن التابعين لحكومة الشرع الانتقالية إثر اشتباكات مسلحة اندلعت في حي العباسية بمدينة حمص وسط سوريا.

وذكرت تقارير سورية أن الاشتباكات وقعت في محيط منطقة “قصر الحلبي”، بعد خلاف يتعلق بسيارة قالت إنها مسروقة، فيما لم ترد معلومات عن الحصيلة النهائية لعدد المصابين والأضرار.

هذا وتشهد المنطقة حالة من الاستنفار الأمني عقب الحادثة، وسط دعوات محلية إلى احتواء التوتر ومنع تكرار مثل هذه الأحداث.

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