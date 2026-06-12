 انطلاق أعمال مؤتمر فتاوى الدفاع المقدسة العلمي الدولي السابع بكربلاء المقدسة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ يُنظم مؤتمر فتاوى الدفاع العلمي الدولي السابع ضمن فعاليات اليوم الثاني لمهرجان فتوى الدفاع المقدسة الثقافي بنسخته العاشرة، بعنوان: (فتاوى الدفاع المقدسة بين الماضي والحاضر المرجعان سماحة السيد السيستاني -دام ظله الوارف- وسماحة السيد ميرزا محمد حسن الشيرازي -قدس سره- تشابه الأهداف واختلاف الأساليب).

وشهدت فعاليات المؤتمر حضور عدد من مسؤولي العتبة المقدسة ورؤساء أقسامها ومنتسبيها، إلى جانب شخصيات دينية وأكاديمية ورسمية من مختلف المؤسسات والجهات المشاركة.

وتقيم المؤتمر جمعية العميد العلمية والفكرية ومركز العميد الدولي للبحوث والدراسات، بالتعاون مع جامعتي العميد والكفيل، وجامعة كربلاء/ كلية التربية للعلوم الإنسانية، وكلية الإمام الكاظم (عليه السلام) – أقسام ذي قار.

واستُهلت الفعاليات بتلاوة آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ عمار الحلي، أعقبتها قراءة سورة الفاتحة ترحمًا على أرواح شهداء العراق، ثم عزف النشيد الوطني ونشيد الإباء، ثم ألقى نائب رئيس جمعية العميد العلمية والفكرية الدكتور علي المصلاوي، كلمة اللجنتين العلمية والتحضيرية للمؤتمر، أعقبتها انطلاق الجلسة البحثية برئاسة الدكتور عباس الفحام.

ويتضمن المؤتمر مناقشة أربعة بحوث علمية تتناول أبعاد فتاوى الدفاع المقدسة ودورها التاريخي والفكري والاجتماعي، وتسعى إلى تسليط الضوء على أثر المرجعية الدينية في مواجهة التحديات.

وتحرص العتبة العباسية المقدسة على تنظيم المؤتمرات والمهرجانات الثقافية والعلمية التي تُعنى بتوثيق الأحداث المفصلية في تاريخ العراق، وتسليط الضوء على دور المرجعية الدينية في حماية البلاد، مما يسهم في ترسيخ الوعي الوطني وحفظ الإرث التوثيقي للأجيال المقبلة.

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