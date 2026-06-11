قائد مقر "خاتم الأنبياء" يؤكد الجهوزية التامة للقوات المسلحة في البلاد

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أكد قائد مقر "خاتم الأنبياء (صلى الله عليه وآله)" المركزي اللواء طيار علياللهي عبد في رسالة كتبها اليوم الخميس، على اعتاب ذكرى انطلاق الدفاع المقدس للشعب الإيراني (13 حزيران/يونيو) في مواجهة الحرب المفروضة التي استمرت 12 يوماً من قبل الكيان الصهيوني وأميركا (الذكرى السنوية الأولى لاندلاع الحرب المفروضة التي استمرت 12 يوماً)، أن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، هي في جهوزية تامة.

وجاء في رسالة اللواء طيار علي عبد اللهي: نُعظّم ذكرى وروح شهداء عزّة إيران الإسلامية الأبرار، ولا سيما القادة البارزين في القوات المسلحة والمدافعين عن الوطن، التي يَتلألأ فيها اسم "الشهداء: محمد باقري، غلامعلي رشيد، علي شادماني، حسين سلامي، وأمير علي حاجي زاده. إنهم بملحمة تضحياتهم وإيثارهم، أضافوا صفحة جديدة إلى تاريخ العزّة والمقاومة وصنع أمجاد إيران القوية.

واضاف: أظهرت هذه المعركة أن الشعب الإيراني، في مواجهة التهديد والعدوان، يدافع عن سيادة البلاد واستقلالها وأمنها ومصالحها الوطنية بالوحدة والصمود والطاعة لقيادة الثورة والقائد العام للقوات المسلحة، وقدرات القوات المسلحة. وأن الأعداء بحساباتهم الخاطئة والوهمية قد فشلوا في تحقيق أهدافهم الشريرة والشيطانية، وواجهوا هزيمة استراتيجية مُذلّة.

وتابع: إذ نُعظّم هذا الدفاع المقدس والتاريخي، ها نحن الآن في ظروف دفاع مقدس موازٍ للحرب المفروضة الأمريكية الثالثة؛ نشهد حضوراً واسعاً وواعياً من الشعب دعماً لمبادئ الثورة الإسلامية والقوات المسلحة، وبيعة لمقام الولي الفقيه وقيادة آية الله السيد مجتبى الحسيني الخامنئي (مد ظله العالي)، ومطالبة بدم الإمام الشهيد (اعلى الله مقامه الشريف)، وهو تجلٍ خالد للوحدة والتماسك الوطني والدعم لمسار المقاومة، إذ وبعد مرور أكثر من 100 ليلة من الحضور الميداني الحماسي المهيب الجدير بالثناء والإشادة، كشف هذا الحضور عن دوره المهم في تعزيز القوة الردعية للبلاد وعزّزه في أعين العالمين.

واضاف: مع الشكر لله العظيم، والتقدير للأسر الكريمة للشهداء والمصابين والمضحين في الحرب المفروضة ذات الـ12 يوماً، نؤكّد على ان: "القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، بجهوزيتها التامة ويقظتها وإشرافها الاستخباري، سترد بحسم على أي تهديد ضد أمن البلاد واستقلالها ووحدة اراضيها، بعمليات ذات تأثير مؤلم ومُندم."

وختم: لا شك أن طريق شهداء عزّة وإقتدار إيران الإسلامية، وخصوصاً قائد الأمة الشهيد الإمام السيد علي الخامنئي (قدس سره)، سيتواصل، وسيظل علم الاستقلال والمقاومة والعزة لهذه الأرض مرفوعاً أعلى من أي وقت مضى.

...........

انتهى/ 278



