القوات الايرانية تستهدف قاعدة امريكية في الأردن

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ بعد تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في الأردن نشرت مصادر محلية صباح اليوم الخميس، صوراً تُظهر نشاط هذه الانظمة بالتزامن مع استهداف قاعدة الإرهابيين الأمريكيين بصواريخ إيرانية.

واظهرت المقاطع المنشورة محاولة الدفاع الجوي المتمركز في قاعدة "موفق السلطي" الأمريكية بالاردن للتصدي للصواريخ الإيرانية.

تحذير من السفارة الأمريكية في الأردن

وصباح اليوم طالبت السفارة الأمريكية في الأردن، في إشارة منها إلى تواجد صواريخ ومسيّرات إيرانية في الأجواء الأردنية، رعاياها بالبقاء داخل المباني أو الاحتماء في أماكن آمنة.

دوي صفارات الإنذار وانفجارات عنيفة في الكويت والبحرين

من جانب آخر وقعت صباح اليوم الخميس انفجارات شديدة في القاعدة الأمريكية "علي السالم" بالكويت.

وأعلنت هيئة الأركان العامة للجيش الكويتي عن الهجمات الإيرانية، مدعية محاولة التصدي للمقذوفات.

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