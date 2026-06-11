الحرس الثوري يقصف حضائر المقاتلات F-35 وF-15 وF-16 ومنشآت مهمة للجيش الأمريكي بالمنطقة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أعلن الحرس الثوري، في بيان، تدمير مواقع تمركز المقاتلات الأمريكية F-35 وF-15 وF-16

وقالت العلاقات العامة للحرس الثوري في بيان لها: أيها الشعب الإيراني المؤمن والبطل، الذي أظهرتم، عبر أكثر من مئة يوم من الصمود في ساحة صناعة الملاحم، مستوىً جديداً من الوعي والبصيرة والمقاومة؛

عقب الإنجازات التي حققها فجر اليوم مجاهدو الإسلام في قمع العدو الأمريكي المعتدي، متوكلين على الله تعالى، قام أبناؤكم الشجعان في قوات الجوفضاء التابعة للحرس الثوري، رداً على الهجمات الصاروخية التي شنها الجيش الأمريكي قاتل الأطفال على موقع ترفيهي، ومجمّع إنتاجي، ومحيط إحدى الثكنات العسكرية في ضواحي كرج ونظر آباد، وكذلك على قاعدة محلية للحرس الثوري في مدينة بيشوا، وذلك لمعاقبة المعتدي، فجر اليوم، باستهداف مواقع تمركز المقاتلات الأمريكية F-35 وF-15 وF-16، وكذلك المنشآت المهمة التابعة للجيش الأمريكي الإرهابي، والواقعة في قاعدة الأزرق الجوية ومركز القيادة والسيطرة فيها بـ12 صاروخاً بالستياً، وتمكنوا من تدمير تلك المنشآت وعدد كبير من المقاتلات.

وستستمر عمليات مجاهدي الإسلام ما دامت اعتداءات العدو وأعماله العدائية مستمرة.

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