كراتشي تستضیف مؤتمراً يسلط الضوء على رسالة كربلاء وتراث الشهداء

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ نظمت مؤسسة "بيام ولايت" مؤتمراً بعنوان "رسالة كربلاء وتراث الشهداء" في الطريق المركزي في جمعية جعفر طيار بكراتشي، جمع بين علماء الدين الشيعة البارزين وقادة المجتمع وممثلي مختلف المنظمات الدينية والاجتماعية. وكان من بين الحضور العلامة سيد شنشاه حسين نقفي، رئيس التحالف الجعفرية؛ العلامة سيد نذير عباس تقي، أحد كبار قادة مجلس علماء الشيعة؛ عالم الدين الشهير العلامة شابير الحسن الطاهري؛ م. النقي، رئيس الجهاز المركزي لأزاداري؛ رازي حيدر رضوي من مجلس وحدة المسلمين؛ وحسن رضوي، الأمين العام لمنظمة ISO كراتشي؛ سرور علي، الأمين العام لجمعية باك محرم؛ وحسن رضا سهيل من لجنة العمل الشيعية لعموم باكستان؛ اختيار إمام ثقة غازي عباس؛ والمحامي سيد سمر عباس الزيدي، رئيس منطقة التحالف الجعفرية مالير، إلى جانب أعضاء بارزين آخرين من الطائفة الشيعية.

وتطرق المتحدثون في كلمتهم إلى الرسالة الدائمة لمعركة كربلاء والتضحيات التي قدمها شهداؤها وأهمية التمييز بين الحق والباطل في المجتمع المعاصر. أكدوا أن إرث شهداء كربلاء لا يزال يُلهم المقاومة ضد الظلم، وقيم الحرية والعدالة والشجاعة الأخلاقية. وقد استقطب المؤتمر جمهورًا غفيرًا. وقدّم أعضاء كشافة بيام تحية عسكرية للشهداء، بينما رفع المشاركون الدعاء تخليدًا لذكرى من ضحوا بأرواحهم في سبيل الإسلام، وجددوا التزامهم بمواصلة رسالتهم. واختُتم الحدث بدعاء خاص من أجل سلامة باكستان وازدهارها، ووحدة الأمة الإسلامية، والجزاء الروحي لشهداء الإسلام.