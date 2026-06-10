الاعلام الصهيوني: انهيار استراتيجية نتنياهو في مواجهة إيران

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ كتبت الصحيفة الصهيونية اليوم الاربعاء ان الواقع الاستراتيجي الجديد يجعل من الصعب على "إسرائيل" التعامل مع التهديد الإيراني في المستقبل ، واضافت : الفشل الرئيسي ينبع من الغطرسة والافتراضات الخاطئة في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، فايران مستعدة للمخاطرة بمواجهة لفرض معادلات جديدة بما في ذلك منع "إسرائيل" من الهجوم في بيروت.

واعتبرت الصحيفة ان "الواقع الاستراتيجي معقد وينطوي على تحديات أكبر لـ "إسرائيل" خاصة في ظل الاعتماد على الولايات المتحدة" وتابعت " العودة إلى الاتفاق مع إيران حتى لو كان سيعالج القضية النووية يجسد العجز الاستراتيجي لـ "إسرائيل".

وقالت الصحيفة ان "الحملات كانت فشلاً مطلقاً ولم تنجح في ردع إيران أو في تغيير في ميزان القوى وفاقمت وضع "إسرائيل" الاستراتيجي.

اما صحيفة "معاريف" الصهيونية فقد قالت بدورها ان "العناد لدى الإيرانيين ولدى حزب الله أثبت لنا بالفعل في العام الماضي أننا أمام أعداء غير متوقعين".

وقالت ايضا: يصعب إخضاع الإيرانيين وحزب الله فهم يتمتعون بقدرة تحمل عالية جداً، وهذا الوضع يمكن أن يقود "إسرائيل" إلى حرب استنزاف بلا توقف وبلا نهاية.

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