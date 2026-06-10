حجم التجارة بين إيران وأوراسيا يسجل ارتفاع بنسبة 22 بالمئة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قالت إلهام كريمي، مديرة مكتب الاتفاقيات التجارية والمنظمات الدولية بمنظمة تنمية التجارة الإيرانية، وفي تصريح لها بمناسبة مرور عام على تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة بين إيران والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، أن حجم التجارة بين الطرفين خلال هذه الفترة قد ارتفع بنسبة 22 بالمئة، وأن الجزء الأكبر من السلع المشمولة بهذه الاتفاقية يتم تبادلها بتعريفة جمركية صفرية.

وأوضحت إلهام كريمي، في اجتماع استعراض أداء السنة الأولى من تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة بين إيران والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، أنه بعد تجربة تنفيذ اتفاقية التجارة التفضيلية وإجراء عدة جولات من المفاوضات، دخلت اتفاقية التجارة الحرة بين إيران والدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي حيز التنفيذ، وأتاحت الآن فرصة مناسبة لتقييم النتائج ورسم مسار التعاون المستقبلي.

وأضافت، مشيرة إلى عقد العديد من الاجتماعات خلال العام الماضي بحضور ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد والأجهزة التنفيذية المحلية والأطراف الأوراسية، أنه تم في هذه الاجتماعات استعراض سير تنفيذ الاتفاقية والتحديات القائمة والبرامج المستقبلية.

وصفت مديرة مكتب الاتفاقيات التجارية والمنظمات الدولية بمنظمة تنمية التجارة الإيرانية، هذه الاتفاقية بأنها واحدة من أشمل الاتفاقيات التجارية للبلاد، وقالت: تم إعداد اتفاقية التجارة الحرة بين إيران وأوراسيا في 11 فصلاً، وبالإضافة إلى موضوع الرسوم الجمركية، فإنها تغطي مجالات مثل التعاون الجمركي، والمعايير، وقواعد المنشأ، وتيسير التجارة، والتعاون القطاعي.

ووفقاً لها؛ فإن 13 بالمئة فقط من السلع هي خارج نطاق هذه الاتفاقية، وبالنسبة لـ 87 بالمئة من البنود الجمركية، أصبحت رسوم الاستيراد والتصدير بين إيران والدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي صفراً؛ وهو ما ساهم في زيادة مستوى التبادلات التجارية.

وفيما يتعلق بالإجراءات المتخذة لتنفيذ هذه الاتفاقية، أوضحت كريمي: خلال العام الماضي، بالإضافة إلى متابعة عملية تنفيذ الالتزامات، تم عقد اجتماعات متخصصة ودورات تدريبية وبرامج ترويجية مختلفة للتعريف بالإمكانات الناتجة عن هذه الاتفاقية.

كما أعلنت عن عقد مجموعات عمل متخصصة في مجالات تجارة السلع والمعايير وقواعد المنشأ والتعاون القطاعي، وقالت: تم تقييم نتائج هذه الاجتماعات في أول اجتماع لفريق العمل المشترك بين إيران والاتحاد الاقتصادي الأوراسي على مستوى الوزراء الذي عقد في موسكو.

وأضافت هذه المسؤولة: خلال اجتماع موسكو، تم أيضاً توقيع خارطة طريق ثلاثية لتطوير التعاون التجاري والتبادل التجاري بين إيران والاتحاد الاقتصادي الأوراسي من قبل وزراء الطرفين، والتي تحدد إطار التعاون المستقبلي.

أشارت كريمي إلى التخطيط لعقد الاجتماع الثاني لفريق العمل المشترك بين إيران وأوراسيا في طهران، وقالت: قبل هذا الاجتماع، ستُشكل مجموعات عمل متخصصة في المجالات الجمركية والمعايير والنقل وقواعد المنشأ لدراسة مدى التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية والتزامات الطرفين.

وفي شرحها لآخر الإحصاءات التجارية بين إيران والدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، صرحت: في السنة الأولى من تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة، نما حجم التجارة الثنائية بنسبة 22 بالمئة، كما ارتفعت واردات إيران من الدول الأعضاء في هذا الاتحاد خلال الفترة المذكورة بنسبة 33 بالمئة.

وحول وضع الصادرات، قالت مديرة مكتب الاتفاقيات التجارية والمنظمات الدولية بمنظمة تنمية التجارة الإيرانية: شهدت الصادرات الإيرانية في النصف الأول من تنفيذ الاتفاقية اتجاهاً تصاعدياً، لكن التطورات الإقليمية والظروف الناجمة عن الحرب العدوانية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الأشهر الأخيرة من العام الماضي أثرت على مسار الصادرات وأبطأت من وتيرة نموها.

وأعربت عن أملها في أنه مع تحسن الظروف الإقليمية والاستفادة الكاملة من الإمكانات المنصوص عليها في اتفاقية التجارة الحرة، سيتعزز مسار الصادرات الإيرانية، ويرتفع مستوى التبادلات التجارية بين إيران والدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي خلال العام الجاري أكثر من أي وقت مضى.

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