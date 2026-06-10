دعوة الباحثين لمؤتمر فتاوى الدفاع المقدسة العلمي الدولي السابع

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ يُقام مؤتمر فتاوى الدفاع المقدسة يوم الجمعة المقبل 12/6/2026، برعاية العتبة العباسية المقدسة، وبالتعاون مع جامعتَي الكفيل والعميد وجامعة كربلاء - كلّية التربية للعلوم الإنسانية، وكلّية الإمام الكاظم (عليه السلام) أقسام ذي قار، ومركز العميد الدولي للبحوث والدراسات، تحت شعار: (المرجعيّةُ الدينيّة حصنُ الأمّة الإسلاميّة)، وبعنوان: (فتاوى الدفاع المقدّسة بين الماضي والحاضر؛ المرجعان: سماحة السيّد السيستاني -دام ظلّه الوارف- وسماحة السيد ميرزا محمد حسن الشيرازي -قدّس سرّه-، تشابه الأهداف واختلاف الأساليب).

ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على دور المرجعيّة الدينيّة في حماية الأمّة الإسلامية وصيانة هويّتها ووحدتها، عَبرَ دراسة فتاوى الدفاع المقدّسة ومقاربتها بين مرحلتَينِ تاريخيّتَينِ مهمّتَينِ؛ الأولى تمثّلت بمرحلة المرجع الدينيّ الكبير السيد ميرزا محمد حسن الشيرازي (قُدّس سرّه)، والثانية بمرحلة سماحة المرجع الدينيّ السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظلّه الوارف)، بما يكشف أوجه التشابه في الأهداف والاختلاف في الأساليب والظروف التاريخية.

وسيشهد المؤتمر مشاركة نخبةٍ من الباحثين والأكاديميّين من داخل العراق وخارجه، إلى جانب تقديم بحوثٍ علميّةٍ محكّمة تتناول الأبعاد الفكرية والدينية والاجتماعية لفتاوى الدفاع المقدّسة، ودورها في تعزيز قيم الوحدة والتماسك المجتمعيّ ومواجهة التحدّيات التي تعترض الأمّة الإسلامية.

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