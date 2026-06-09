القوات الامريكية ساعدت الكيان الصهيوني في الاعتراض على صواريخ ايرانية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ كشف مسؤول أمريكي، أمس الاثنين، عن إطلاق صواريخ اعتراضية خلال المواجهة الأخيرة بين إيران و"إسرائيل".

وقال المسؤول الامريكي فضل عدم الكشف عن هويته واسمه، "أطلقنا صواريخ اعتراضية خلال المواجهة الأخيرة بين إيران وإسرائيل".

وأضاف مردفا "نواصل تقييم طبيعة المقذوفات التي اعترضتها قواتنا والجهة المسؤولة عن إطلاقها".



وقصفت قوات الحرس الثوري الايراني أهداف في الكيان الصهيوني الغاشم ردا على اعتداءات متكررة على الضاحية الجنوبية لعاصمة لبنان منذ ليل أمس الأحد وحتى يوم الاثنين.

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