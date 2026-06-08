"هآرتس": عمليات "الجيش" الإسرائيلي في لبنان تفشل في تحقيق أهدافها

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أقرّ المحلل العسكري لصحيفة "هآرتس" الإسرائية، عاموس هرئيل، بفشل العمليات العسكرية التي ينفذها "الجيش" الإسرائيلي في لبنان، مؤكداً أنها لا تحقق النتائج المرجوة منها.

وأوضح هرئيل أنه "على الرغم من القصف الكثيف الذي يستهدف مواقع حزب الله ومستودعاته في جنوب لبنان، فإن الجيش لا ينجح حتى الآن في تحقيق أهدافه" ضد حزب الله، الذي يواصل استخدام الطائرات المسيّرة المفخخة بشكل فعال، ما يتسبب بانتظام في وقوع إصابات في الجانب الإسرائيلي.

وفي سياق محاولات الاحتلال تسويق إنجازات وهمية، قال إن "محاولة تقديم تدمير الأنفاق (في سلسلة جبل الشقيف) على أنه إنجاز استراتيجي لا تؤدي إلا إلى تسليط الضوء على الصعوبات التي تواجهه إسرائيل في الساحة اللبنانية".

وأشار إلى أن "الجيش الإسرائيلي كشف أمس -بالتزامن مع تسريبات من المستوى السياسي- عن تدمير شبكة من الأنفاق والمقار التابعة لحزب الله أثناء السيطرة على قلعة الشقيف (حصن البوفور)، مبرراً العملية بأهميتها الرمزية والتاريخية وأفضليتها التكتيكية المقابلة لمرتفعات النبطية". وتعليقاً على ذلك، شدد على أن الأمر لا يعدو كونه عملية موضعية ولا يمت للعمل الاستراتيجي بصلة.

وعلى جبهة المواجهة الإقليمية، أشار التحليل الإسرائيلي إلى أنه مع تجدد تبادل الضربات بين "إسرائيل" وإيران، قد تنجر الولايات المتحدة مرة أخرى إلى الصراع، وهو ما يتعارض مع موقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب المعلن في الأسابيع الأخيرة.

وشدد على ضرورة أن يأخذ ترامب في عين الاعتبار عاملاً إضافياً، وهو بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها الولايات المتحدة، والتي تنطلق يوم الخميس المقبل، حيث يوليها ترامب أهمية كبرى وأي تصعيد عسكري في منطقة الخليج سيؤدي إلى تشتيت الانتباه العالمي عن هذا الحدث.