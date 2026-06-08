بابا الفاتيكان: الحرب هزيمة مؤلمة للمفاوضات

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ وصف بابا الفاتيكان لاوون الرابع عشر الحرب بأنها "هزيمة مؤلمة" للمفاوضات، معرباً عن أسفه لأن "العنف والاستقطاب أغرقا العالم في أزمة عميقة"، وذلك خلال خطاب تاريخي ألقاه في البرلمان الإسباني اليوم الاثنين.

وقال للمسؤولين السياسيين الإسبان في مدريد: "كل حرب تشكل في نهاية المطاف هزيمة مؤلمة للقدرة على التفاوض، وكذلك للضمير الإنساني المشترك الذي يعترف بروابط العدالة بين الأمم".

وأضاف أنّ "العالم يمر بأزمة روحية وثقافية عميقة، تتجلى في أشكال متعددة من العنف والاستقطاب وانعدام الثقة المتبادل. وفي هذا السياق، يبرز السلام كطموح سياسي، بل وأكثر من ذلك، كواجب أخلاقي حقيقي".

وأكد خطاب بابا الفاتيكان أن "السلام يتطلب شجاعة دبلوماسية ومسؤولية أخلاقية"، وأن تقوم الدول بحل النزاعات من خلال القانون الدولي.

وحذّر بابا الفاتيكان من زيادة الإنفاق الأوروبي على الأسلحة ومن معاناة المهاجرين، مشيداً بـ"الدور التاريخي" لإسبانيا في وضع الأسس للفهم المعاصر لحقوق الإنسان قبل 500 عام.

ورأى بابا الفاتيكان أنّه "لا يمكن أن يبقى تأكيد كرامة الإنسان أمراً مجرداً، في حين أن الكثير من الناس مجبرون على ترك كل شيء وراءهم بحثاً عن السلام والأمن والمستقبل".

واعتبر أن مأساة الهجرة تشكل تحدياً لضمير الأمم وللأساس الأخلاقي للنظام الدولي اليوم.

وتأتي تصريحات بابا الفاتيكان في الوقت الذي تشهد المنطقة استمراراً للحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، فضلاً عن عدوان إسرائيلي استهدف عدّة مواقع في إيران، التي ترد على اعتداءات الاحتلال على لبنان، منذ أمس الأحد.

وكان رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، قد دافع عن بابا الفاتيكان عندما هاجمه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسبب معارضته للحرب على إيران. وقد سبق أن دخل ترامب وسانشيز في خلافات بشأن إيران.