مصدر عسكري: إيران استعدت لحرب طويلة الأمد

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ صرح هذا المصدر العسكري: "إن إيران مستعدة لحرب طويلة الأمد مع الكيان الصهيوني ولضرب المصالح الأمريكية، وقد تم التفكير بشكل كامل في الاستعدادات الكافية واللازمة لهذا الأمر".

وأكد: "إذا كان الإسرائيليون والأمريكيون يعتقدون أن بإمكانهم، من خلال 'التصعيد المُسيطَر عليه'، جعل نمط سلوك إيران وجبهة المقاومة قابل للكشف والتكهن ، أو تقييد نوع الرد الإيراني، فإنهم يرتكبون خطأً حمقاء"، بحسب وكالة تسنيم.

وأشار هذا المصدر العسكري إلى أن: "إيران سترفع مستوى التصعيد وحجم معاقبة الإسرائيليين إلى درجة يندمون فيها على استمرار جرائمهم. وستظهر الأيام القادمة أن حسابات الإسرائيليين والأمريكيين خاطئة دائمًا".

وشدد على أن إيران أظهرت دائمًا أنها لا تتخلى عن أصدقائها في جبهة المقاومة، وقال: "يجب على الأمريكيين أيضًا أن يدركوا أنهم لا يستطيعون التهرب من وطأة جرائم كلبهم المسعور، إسرائيل. سيدفع الأمريكيون الثمن في هذا الصدد، ومسرحيات مثل فصل جبهات إسرائيل عن أمريكا، هي مجرد دعاية وخداع، ولن تسمح إيران لأمريكا بالتمثيل".

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