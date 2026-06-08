العدو الصهيوني یستهدف شركة كارون ماهشهر للبتروكيماويات

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أعلن نائب مدير الأمن وإنفاذ القانون في محافظة خوزستان عن هجوم جوي شنّه العدو الصهيوني على شركة كارون ماهشهر للبتروكيماويات.

وسُمع صباح اليوم الاثنين دوي انفجار من المنطقة الخاصة بشركة ماهشهر للبتروكيماويات.

وصرح ولي الله حياتي، نائب مدير الأمن وإنفاذ القانون في محافظة خوزستان، في مقابلة مقتضبة مع الصحفيين اليوم: "قبل دقائق، تعرضت شركة كارون ماهشهر للبتروكيماويات لهجوم جوي، وأُصيبت بقذائف من قِبل العدو الصهيوني، ما أدى إلى إلحاق أضرار بجزء منها".

وأوضح ولي الله حياتي أنه لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات أو خسائر بشرية جراء الهجوم الجوي الذي شنّه العدو الصهيوني على شركة كارون ماهشهر للبتروكيماويات حتى الآن.

وأضاف: "سيتم الإعلان عن مزيد من المعلومات حول الأضرار وتفاصيل هذا الحادث لاحقًا".

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