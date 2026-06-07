رئيس مجلس الشورى: حضور الشعب اليمني في يوم الولاية يُعتبر تجسيدًا حيًا لوعيه وتمسكه بثقافته القرآنية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أكد رئيس مجلس الشورى محمد حسين العيدروس أن الزخم الجماهيري في مناسبة يوم الولاية يعتبر تجسيدًا حيًا لوعي الشعب اليمني وتمسكه بهويته الإيمانية وثقافته القرآنية.

جاء ذلك خلال اطلاع رئيس مجلس الشورى محمد حسين العيدروس، اليوم، على سير انضباط الدوام الرسمي عقب إجازة عيد الأضحى المبارك بالأمانة العامة للمجلس.

وأشاد العيدروس بمستوى انضباط القيادات الإدارية وموظفي وموظفات الأمانة العامة للمجلس في أول أيام الدوام الرسمي.

وخلال لقائه بقيادات وموظفي الأمانة العامة بحضور عدد من أعضاء المجلس وأمين عام المجلس علي عبدالمغني، هنأ رئيس مجلس الشورى القيادة الثورية والسياسية، وأعضاء المجلس ومنتسبيه، وأبناء الشعب اليمني الصامد بمناسبة بذكرى يوم الولاية.

وأكد على الدلالات الروحية والإيمانية الجليلة التي تحملها الذكرى في وجدان أبناء الأمة، مشيدًا بمشاركة أعضاء وموظفي المجلس وبالمشاركة الشعبية الواسعة والجماهيرية الحاشدة التي شهدتها مختلف المحافظات والساحات لإحياء يوم الولاية.

واعتبر العيدروس، الزخم الجماهيري بهذه المناسبة، تجسيدًا حيًا لوعي الشعب اليمني وتمسكه بهويته الإيمانية وثقافته القرآنية.

وشدّد رئيس مجلس الشورى على أهمية مرحلة ما بعد الإجازة في شحذ الهمم وتكثيف الجهود، ورفع وتيرة النشاط للارتقاء بالأداء الاستشاري للمجلس خلال الفترة المقبلة.

وجدّد التأكيد على أهمية الإعداد المبكر والمتميز لخطط وبرامج المجلس للعام 1448هـ، بما يكفل مواكبة التطورات وتلبية تطلعات المرحلة، وأهمية التزام كافة اللجان بالمهام الموكلة إليها لتعزيز دور المجلس بفاعلية في خدمة الوطن والمواطن.

بدوره، أكد أمين عام مجلس الشورى، أهمية إعداد الخطط والتقارير بدقة عالية وبما يتناسب مع متطلبات واستحقاقات المرحلة الراهنة التي يمر بها الوطن، لضمان الارتقاء بالأداء الاستشاري للمجلس ومواكبة كافة التطورات.

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