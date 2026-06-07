أبوراس مخاطبا سلام: هل حان الوقت لقاطني قصر بعبدا أن يسندوا جيشهم ومقاومتهم وشعبهم

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ حذّر نائب وزير الخارجية والمغتربين عبدالواحد أبوراس، كيان العدو الاسرائيلي من التمادي في جرائمه بحق لبنان وآخرها استهداف آلية عسكرية للجيش اللبناني في منطقة النبطية بجنوب لبنان، ما أسفر عن مقتل ضابطين وجندي.

وخاطب نائب وزير الخارجية في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نواف سلام بالقول "هل أنت معني باستهداف الجيش اللبناني، وهل هذه الحرب حربك، وهل أنت معني بالحرب التي يُستهدف فيها الجيش اللبناني".

وأضاف "هل حان الوقت لقاطني قصر بعبدا أن يسندوا جيشهم ومقاومتهم وشعبهم في مواجهة عدوهم الحقيقي المتمثل في الكيان الصهيوني المجرم".

واعتبر أبوراس هذه الجريمة، دليلًا جديدًا على أن كيان العدو الصهيوني يستهدف أبناء الشعب اللبناني كافة وأن تقديم التنازلات لا يزيده إلا إجراماً وطغيانًا.

وأكد أن خيار الاستسلام باسم المفاوضات المباشرة لن يوفر الحماية والسيادة والأمن والاستقرار، مشدداً على أنه لا استقرار في لبنان طالما هناك اعتداءات واحتلال من قبل العدو الصهيوني.

وجدّد نائب وزير الخارجية، التأكيد على موقف اليمن الداعم للشعب اللبناني ومقاومته الباسلة في مواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان وشعبه الشقيق.

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