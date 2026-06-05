معزيا برحيل آية الله الفياض قالیباف: كان من الشخصيات الفاعلة في تعزيز الوحدة الإسلامية

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ كتب قاليباف في رسالة التعزية اليوم الجمعة بمناسبة وفاة المرجع الديني آية الله الفياض، انه تلقى ببالغ الأسى والأسف العميقين نبأ رحيل الفقيه عالي الشأن والمرجع الكبير للشيعة، سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض (تغمده الله بواسع رحمته).

واضاف رئيس مجلس الشورى الاسلامي: لقد قضى ذلك العالم الرباني عمره المبارك في معقل العلم وتربية تلامذة مدرسة الإسلام، وأدى بحضوره المؤثر في حوزة النجف الأشرف دورًا خالدًا في حماية التراث العلمي والروحي لمدرسة أهل البيت عليهم السلام. وقد كان سماحته دوما من الشخصيات الفاعلة في تعزيز الوحدة والتضامن الإسلامي، والحفاظ على استقرار المجتمعات الإسلامية، وصون مكانة المرجعية الداعية للوحدة في العالم الإسلامي.

واضاف قاليباف في رسالته: لا شك أن فقدان ذلك المرجع الديني الجليل يمثل خسارة كبرى للحوزات العلمية والمقلدين وتلاميذ ذلك الفقيد العظيم وعموم المسلمين. وإن آثاره العلمية، وسلوكه الأخلاقي، ونهجه الحكيم في الدعوة إلى التعاضد والحفاظ على انسجام الأمة الإسلامية، سيكون رصيدا قيما للأجيال القادمة.

وختم قاليباف: "أتقدم بخالص التعازي بهذا المصاب إلى مراجع الدين العظام، والحوزات العلمية، وشعبي العراق وأفغانستان الشريفين، وعموم الشيعة والمحبين لآل بيت العصمة والطهارة عليهم السلام، وأسأل الله تعالى لهذا الفقيد السعيد علو الدرجات ومرافقة أولياء الله، وان يمن على ذويه وتلاميذه ومحبيه بالصبر والأجر".

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