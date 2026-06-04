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عارف معزيا برحيل آية الله الفياض: كان مصدرا للأعمال القيمة في الحوزات العلمية

4 يونيو 2026 - 18:58
رمز الخبر: 1822439
عارف معزيا برحيل آية الله الفياض: كان مصدرا للأعمال القيمة في الحوزات العلمية

قال النائب الاول لرئيس الجمهورية محمد رضا عارف في رسالة أن اية الله العظمى الشيخ محمد اسحاق الفياض كان في ظل زهده وتقواه وعلمه الواسع ومواقفه الحكيمة، مصدر خدمات خالدة واعمال علمية واجتماعية قيمة للعالم الاسلامي والحوزات العلمية.

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ اعرب عارف في رسالة تعزية عن اسفه وحزنه العميقين لرحيل اية الله العظمى الشيخ محمد اسحاق الفياض معتبرا ان مرجع الدين الكبير لعالم التشيع هذا، كان فقيها ورعا وعالما ربانيا امضى عمره الحافل بالبركات في مسار الترويج لمعارف أهل البيت عليهم السلام وتربية التلامذة والهداية الدينية للمؤمنين.

وقدم عارف التعازي برحيل هذا المرجع الديني الكبير الى حضرة ولي العصر (عج) ومراجع الدين العظام والحوزات العلمية وتلامذته ومحبيه والشعوب الاسلامية لا سيما بيته المكرم وذوي الفقيد السعيد، سائلا الباري تعالى بعلو الدرجات لهذا العالم الرباني وان يحشره مع الاولياء الالهيين وان يمن على ذويه صبرا جميلا واجرا جزيلا.
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انتهى/ 278

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