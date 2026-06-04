القوة البحرية للجيش الايراني تقصف "مركز القيادة والتحكم الامريكي"

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ عقب العدوان الغاشم للعدو الامريكي ضد السفن التجارية الإيرانية في بحر عمان وانتهاك قواعد مضيق هرمز من قبل الجيش الأمريكي المعتدي، استهدفت القوات البحرية للجيش الإيراني "مركز القيادة والتحكم" لهذا العدوان الغاشم، المتمركز على متن مدمرة تابعة للجيش الامريكي.

وأعلنت العلاقات العامة في جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية مساء أمس الاربعاء، انه وبعد الإجراءات العدوانية وانتهاك قواعد مضيق هرمز والاعتداءات الآثمة ضد السفن التجارية الإيرانية في بحر عمان من قبل الجيش الأمريكي الإرهابي والمعتدي، تمكنت القوات البحرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فور اكتشافها وتحديدها، من استهداف "مركز القيادة والتحكم" لهذه الأعمال الشريرة، المتمركز على متن مدمرة أمريكية كانت تعتزم الاقتراب من المياه الإيرانية في بحر عمان.

وتابع البيان: إن القوات البحرية للجيش، بكل قدراتها، ترصد العدو المجرم والمعتدي الأمريكي الصهيوني، وستأخذ بثأر الدماء الطاهرة لشهداء المدمرة "دنا" الأبطال بأشد وجه، وستتعامل مع أي عمل شرير في أقصر وقت ممكن.

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