النظام يواصل تنفيذ مواجة اعتقالت قمعية بحق علماء الشيعة في البحرين

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ تستمر موجة الاعتقالات وقمع الشيعة البحرينيين على يد نظام آل خليفة منذ بدء الحرب الإيرانية.

واستمراراً لموجة اعتقال وقمع الشيعة البحرينيين، اعتقل جلاوزة آل خليفة أمس 20 من العلماء والمنشدين وقراء القرآن ونشطاء شيعة آخرين بتهمة التعاون مع إيران.

السيد ياسين الموسوي، والشيخ علي المسترشد، والشيخ جعفر عاشور، والشيخ نذير ملك، والشيخ محمود طاهري، هم 5 علماء شيعة اقتحم عملاء آل خليفة منازلهم واختطفوهم.

بالإضافة إليهم، تم اعتقال 15 شخصاً آخرين أمس من بينهم منشدون وقراء قرآن ونشطاء ثقافيون ودينيون بحرينيون.

ومع اعتقال هؤلاء العلماء الخمسة، ارتفع العدد الإجمالي للعلماء الذين تم اعتقالهم منذ بدء العدوان الأميركي-الصهيوني على إيران إلى 58 عالمًا. وقد تم اعتقال 56 منهم من قبل حكومة البحرين، وعالمين آخرين في الإمارات.

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