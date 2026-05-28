إنذارات وغارات متتالية.. تصعيد إسرائيلي واسع يهزّ الجنوب والبقاع

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ في الميدان، استهدفت غارتان من مسيّرة إسرائيلية بلدة ميفدون جنوب لبنان، فيما طالت غارة جوية بلدة كفرجوز، وتعرضت بلدة سحمر لغارتين متتاليتين من الطيران الحربي الإسرائيلي، إضافة إلى غارة على بلدة الكفور في قضاء النبطية.

كما طال القصف المدفعي بلدة ميفدون وكفرتبنيت في قضاء النبطية، في حين سُجلت غارة إسرائيلية ثانية على بلدة سحمر، وغارة أخرى على بلدة ياطر في قضاء بنت جبيل.

وتواصل التصعيد مع تسجيل غارات إسرائيلية على مدينة النبطية، وبلدة شوكين في القضاء نفسه، إلى جانب قصف مدفعي استهدف مرتفعات علي الطاهر في المنطقة، وسط سلسلة غارات وُصفت بالعنيفة جداً طالت المدينة.

وفي سياق متصل، جدد الجيش الإسرائيلي إنذاره لسكان مدينة صور والمخيمات والأحياء المحيطة بها، شملت شبريحا، حمادية (صور)، جل البحر، زقوق المفدي، البص، المعشوق، برج الشمالي، نبعا، الحوش، الرشيدية، وعين بعال، داعياً إلى الإخلاء شمال نهر الزهراني.

كما سُجل تحليق مكثف للطائرات المسيّرة فوق مناطق تفاحتا والبيسارية والجوار، في ظل استمرار التوتر الميداني جنوب لبنان.