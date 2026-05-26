الوحدة والتماسك أكبر سلاح في مواجهة الاستكبار العالمي

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء الدولية ــ أبنا ــ ألقى آية الله رمضاني كلمةً في مرقد السيد محمد عابد بعد أداء الزيارة وإقامة الصلاة، ثم شارك في التجمع الحماسي لأهالي مدينة أراك وألقى كلمة بالمناسبة.

وصرح الأمين العام للمجمع العالمي لأهل البيت (ع): «إنّ بعض الدول الإسلامية قد حوّلت أراضيها إلى قواعد لأعداء الإسلام ولنظام الكفر والاستكبار، وهذا يعني قبول الهيمنة، أي إنّ بعض الحكّام لا يملكون إرادة مستقلة لأنفسهم».

وأشار آية الله رمضاني إلى أن وجود مئات الملايين من المسلمين في بعض الدول، مثل إندونيسيا، يفرض على الحكومات اتخاذ مواقف واضحة تجاه الجرائم والظلم في العالم، إلا أن بعض الحكام لا يملكون حتى حرية التعبير عن رفضهم لهذه الجرائم.

وأكد سماحته أن شعوب العالم، ليس فقط في إيران بل أيضًا في أمريكا اللاتينية وإفريقيا ودول أخرى، أصبحت تمتلك إرادة الوقوف بوجه الظالمين، معتبرا أن هذا الوعي هو من الدروس الكبرى التي علّمها الإمام الخميني والقائد الشهيد (رضوان الله عليهما) الشهداء للشعوب.

وقال ممثل أهالي جيلان في مجلس خبراء القيادة: إنّ الشعب الإيراني، بالاعتماد على القدرة الإلهية وبروح الصمود استطاع أن يقف أمام أكبر القوى الظاهرية في العالم، وأنّ هذا الصمود جعل من إيران الإسلامية اليوم نموذجًا لشعوب العالم.

