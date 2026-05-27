الصحة اللبنانية تعلن عن عدد الشهداء والجرحى العدوان الصهيوني جنوبي لبنان

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 31 شخصاً وإصابة 40 آخرين جراء غارات إسرائيلية استهدفت بلدات برج الشمالي وكوثرية الرز وحبوش ومعركة وسلعا في جنوب لبنان.

وفي سياق العدوان المتواصل، أفاد مراسل الميادين في الجنوب بأنّ غارة إسرائيلية استهدفت بلدة مجدل سلم، فيما تعرّضت النبطية الفوقا لاعتداء إسرائيلي وغارتين للطيران الحربي، واستهدفت مسيّرة إسرائيلية محيط سد القرعون في البقاع الغربي.

كما شنّ طيران الاحتلال غارات على بلدات ميفدون وأنصار وصفد البطيخ في قضاء بنت جبيل، إضافة إلى سلسلة غارات استهدفت بلدتَي الصوانة وقبريخا.

وأشار مراسل الميادين إلى غارة إسرائيلية على بلدة فرون، وأخرى على بلدة كفر رمان في قضاء النبطية، وغارة استهدفت بلدة زبدين.

وكان قد شهد جنوب لبنان والبقاع الغربي اليوم، اعتداءات إسرائيلية واسعة تخللتها سلسلة غارات جوية مكثفة استهدفت عدة بلدات، ما أدى إلى ارتقاء شهداء وتسجيل إصابات في صفوف المدنيين.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته لوقف إطلاق النار المبرم مع لبنان منذ الـ17 من نيسان/أبريل الماضي معتدياً بذلك على القرى والبلدات السكنية المدنية.

