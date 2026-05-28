الأمم المتحدة تدرج "إسرائيل" في القائمة السوداء لمرتكبي العنف الجنسي

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أعلن السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون، صباح اليوم الخميس، أن "إسرائيل" أُدرجت في "القائمة السوداء" للمنظمة، التي تضم مرتكبي العنف الجنسي في مناطق النزاع، إلى جانب منظمات إرهابية، من بينها "داعش".

وادّعى دانون أن "هذا قرار سياسي منفصل عن الحقائق والواقع"، زاعماً أن "إسرائيل قدمت أدلة ووثائق وردودًا مفصلة على كل ادعاء".

وقال: "لقد دعونا ممثلي الأمم المتحدة لزيارة الميدان وفحص الأمور من كثب، لكنهم بالطبع اختاروا عدم القيام بذلك".

"إسرائيل" تجمد علاقاتها مع مكتب غوتيريش

وبعد هذه الخطوة، أعلن دانون تجميد العلاقات مع مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، مصرحاً: "لقد انتهينا مع الأمين العام الحالي للأمم المتحدة".

وأشار إلى أنه لن يتم إجراء أي اتصالات مع مكتب الأمين العام ما دام غوتيريش على رأس المنظمة الدولية.

وقال: "لقد انتهينا مع الأمين العام الحالي للأمم المتحدة. لقد أدرج غوتيريش إسرائيل في القائمة السوداء نفسها إلى جانب داعش، وأكثر المنظمات الإرهابية وحشية في العالم. هذا عار أخلاقي يثبت أن الأمم المتحدة فقدت كل مصداقيتها".

أسطول الصمود يتهم "إسرائيل" بارتكاب اعتداءات جنسية

وكانت مجموعة من ناشطي أسطول الصمود العالمي قد اتهمت (قبل أيام) القوات الإسرائيلية بارتكاب اعتداءات جنسية ضد أفراد طاقم الأسطول.

وقالوا في بيان: "ينشر أسطول الصمود العالمي شهادات أولية مباشرة تفصّل نمطًا من العنف الجسدي والجنسي الشديد والإذلال المنهجي الذي ارتكب ضد المشاركين المدنيين، في أعقاب اعتراض الأسطول في المياه الدولية".

ووثق "أسطول الصمود" ما لا يقل عن 15 حالة ​اعتداء جنسي، كانت أسوأها ​على متن زورق ⁠إنزال إسرائيلي تم تحويله إلى سجن مؤقت باستخدام الأسلاك الشائكة وحاويات الشحن.