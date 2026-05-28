حرس الثورة الإيراني يقصف قاعدة أميركية في الكويت

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران، أنّه استهدف عند الساعة 4:50 فجر اليوم الخميس، القاعدة الجوية الأميركية التي انطلق منها الهجوم الذي استهدف نقطة قرب مطار بندر عباس.

وأكد حرس الثورة، أنّ هذا الرد يشكّل "إنذاراً جدياً" للولايات المتحدة بأنّ أي اعتداء على إيران "لن يمرّ من دون رد"، محذّراً من أنّ تكرار الهجمات سيقابل برد "أشدّ حزماً".

وشدّد البيان على أنّ "الطرف المعتدي يتحمّل مسؤولية جميع العواقب".

يأتي ذلك في وقت أكد فيه الجيش الكويتي أن "الدفاعات الجوية تتعامل مع هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة".

وفي وقت سابق، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أميركي أن "الجيش الأميركي شنّ غارات جديدة على موقع عسكري إيراني في منطقة مضيق هرمز"، كما "اعترض عدداً من المسيّرات الإيرانية التي اعتُبرت تهديداً للقوات الأميركية"، حسب زعمه .

في غضون ذلك، أفاد مصدر عسكري لوكالة "تسنيم" الإيرانية، بأن ناقلة نفط أميركية حاولت فجر الخميس، عبور مضيق هرمز عبر تعطيل نظام الرادار الخاص بها، لكنها اضطرت للتوقف والعودة بعد أن اتخذت البحرية الإيرانية إجراءً سريعاً وحاسماً وأطلقت النار عليها، بحسب المصدر.

وأشار المصدر إلى أنّ الجيش الأميركي أطلق النار على "الأرض المحروقة" المحيطة بمدينة بندر عباس، في وقت سُمع فيه دوي انفجارات في المنطقة، من دون تسجيل إصابات أو أضرار مادية.

