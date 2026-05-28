«استمرار الجمهورية الإسلامية» أعظم عمل صالح في عصرنا/ جبهة المقاومة هي فكر وإيمان

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء الدولية ــ أبنا ــ انعقدت ندوة بعنوان «خطابات الإمام الخامنئي في مرحلة القيادة» برعاية مكتب الدراسات والبحوث التابعة لإدارة قسم الشؤون العلمية والثقافية في المجمع العالمي لأهل البيت (ع)، وبالتعاون مع مؤسسة الدورات القصيرة والفرص البحثية في جامعة المصطفى العالمية، وجمعية الدراسات الاجتماعية الحوزوية، ووكالة أبنا.

وشارك في الندوة حجة الإسلام والمسلمين الدكتور محمد باقر مهدوي، عضو الهيئة العلمية في جامعة المصطفى العالمية، حيث تناول أبرز أفكار قائد الثورة الإسلامية، مؤكّدًا أن «استمرار الجمهورية الإسلامية» يُعدّ أعظم عمل صالح وتوحيدي في العصر الحاضر.

وأوضح الدكتور محمد باقر مهدوي أن الإمام الخامنئي كان يطرح هذا المفهوم باستمرار، سواء على المستوى النظري أو العملي، مشيرًا إلى أن المرحلة الراهنة لم تعد تحتمل المجاملات، بل تتطلب خطابًا جادًا وحاسمًا في مواجهة التحديات.

وأضاف أن الثورة الإسلامية لا تحمل رسالة خاصة بالمجتمع الإيراني فقط، بل تطرح مشروعًا حضاريًا للبشرية جمعاء، وتسعى إلى تقديم نموذج حياة متكامل يقوم على القيم الإنسانية والإلهية، في مواجهة ما وصفه بـ«الانحطاط الأخلاقي ونفي الهوية القدسية للإنسان».

وأكد مهدوي أن قائد الثورة يعتبر «جبهة المقاومة» ليست مجرد قوة عسكرية أو أدوات مادية، بل هي «فكر ومدرسة عقائدية وإيمان»، موضحًا أن التهديد الثقافي والحرب الناعمة أخطر من المواجهة العسكرية المباشرة.

وأشار هذا الباحث الإسلامي إلى أن الجمهورية الإسلامية تجاوزت مرحلتي الثورة الإسلامية وتأسيس النظام، لكنها ما زالت تعمل على تحقيق «الدولة الإسلامية» بالمعنى الكامل، لافتًا إلى أن الإمام الخامنئي كان يحرص على توضيح مبادئ الثورة للحكومات المتعاقبة.

