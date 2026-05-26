زيارة مسؤول امني ايراني رفيع لروسيا

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ توجه نائب امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني "علي باقري"، الى موسكو، للمشاركة في المؤتمر الدولي لكبار المسؤولين الامنيين الذي تستضيفه روسيا في دورته الرابعة عشرة.

وان السفير الايراني لدى روسيا كاظم جلالي كان في استقبال باقري لدى وصوله الى موسكو.

وسيلقي نائب امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني خلال زيارته الحالية الى روسيا، كلمة في هذا المؤتمر، كما سيجري مباحثات مع عدد من مسؤولين سياسيين وامنيين رفيعي المستوى في هذا البلد؛ فضلا عن ذلك سيعقد باقري لقاءات ثنائية مع عدد من ممثلي الدول المشاركة في المؤتمر الرابع عشر لكبار المسؤولين الأمنيين، باعتباره أحد الفعاليات الرئيسية لمنتدى موسكو الدولي للأمن.

وقد انطلق منتدى روسيا الدولي للامن في نسخته الاولى بموسكو، اليوم الثلاثاء الموافق 26 مايو 2026، لمناقشة مروحة واسعة من القضايا المتعلقة بالأمن الإقليمي والعالمي، وبهدف إتاحة الفرص لتعزيز التعاون العملي بين الدول.

