الخارجية الايرانية : لن نتوانى في الرد على أي اعتداء

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ اصدرت وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية بيانًا اليوم الثلاثاء، بشأن الانتهاك الصارخ لوقف إطلاق النار من جانب الولايات المتحدة.

وجاء في البيان: إن الجيش الامريكي الإرهابي، الذي يواصل أعماله غير القانونية وغير المبررة منذ إعلان وقف إطلاق النار في 10 أبريل/نيسان 1405، ولا سيما حالات القرصنة البحرية العديدة ضد السفن التجارية الإيرانية، قد ارتكب انتهاكًا صارخًا لوقف إطلاق النار في منطقة هرمزكان خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وأضاف البيان: إن ارتكاب هذه الأعمال العدوانية، بالتزامن مع العملية الدبلوماسية الجارية بوساطة باكستان، كشف مرة أخرى عن تهور وتقصير الادارة الأمريكية الحاكمة تجاه الشعب الإيراني وشعوب المنطقة والمجتمع الدولي، وأظهر أن النهج المبدئي للشعب الإيراني، في جميع المجالات الثلاثة: الميدانية والشعبية والدبلوماسية، والمبني على شكوك عميقة تجاه النظام الأمريكي، يستند إلى منطق وفهم عميق لطبيعته وأعماله الانتقامية والإجرامية ضد الشعب الإيراني.

وتابع البيان: تدين وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشدة هذه الأعمال العدوانية، التي تُعد انتهاكًا صريحًا للمادة الثانية، الفقرة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة، ووقف إطلاق النار المُبرم في 19 أبريل/نيسان 1405، وتُحمّل النظام الأمريكي مسؤولية جميع التداعيات الناجمة عن هذه الأعمال العدوانية.

وأضاف البيان: لا شك أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتوانى عن الرد على أي اعتداء، ولن تتردد في الدفاع عن الشعب الإيراني.

وكان الحرس الثوري قد اعلن في بيان له اليوم، عن رصد واعتراض طائرة مسيرة من طراز MQ9، وطائرة مسيرة من طراز RQ4، ومقاتلة من طراز F35، وأشار إلى أن الحرس الثوري يحذر من أي انتهاك لوقف إطلاق النار من قبل الجيش الأمريكي المعتدي، ويؤكد أن حق الرد مشروع وحاسم.

وجاء في بيان الحرس الثوري: "استمر الجيش الأمريكي الإرهابي في منطقة الخليج الفارسي، في مغامراته التدخلية وسلوكه العدواني في المنطقة، بدخول المجال الجوي الإيراني. وقامت وحدات الدفاع الجوي التابعة للحرس الثوري، دفاعًا عن وحدة أراضي البلاد، برصد وإسقاط طائرة مسيرة من طراز MQ9 بعد رصد استخباراتي دقيق. كما أطلقت النار على طائرة مسيرة من طراز RQ4 ومقاتلة من طراز F35، مما أجبرهما على الفرار ومغادرة الأراضي الإيرانية."

