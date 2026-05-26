تفاصيل استهداف 'العقيد مئير بيدرمان' قائد لواء المدرّعات 401 لجيش الكيان الصهيوني

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ لم يتمكن جيش الاحتلال الصهيوني من اختراق دفاعات المقاومة بعد سلسلة محاولات تقدّم إلى بلدة 'حدّاثا' ومن عدّة محاور، والتي تكبّد فيها العدو العديد من الخسائر في جنوده وآليّاته.

كان ذلك خلال مساء يوم الثلاثاء الماضي 19 05 2026، حيث هاجم العدوّ حدّاثا بشكل عنيف ومن محوري تقدّم بجمع كبير من الآليّات و34 جنديًّا (قوّة من الكتيبة الهندسيّة القتاليّة 601)، حيث دارت اشتباكات واسعة عند أطراف البلدة.

وعند الفجر انكفأت القوّة المتقدّمة تاركةً خلفها جرّافتين مدمّرتين و4 دبّابات احترقت نتيجة استهدافها بالمحلّقات والقذائف المباشرة.

أمّا الجنود فقد شُوهِد خروج 28 جنديًّا وأما الـ6 الباقون فقد تمّ نقلهم بواسطة آليّة نميرا بعد إصابتهم، منهم قائد السرية النقيب م. ومقاتلة التوثيق العملياتي الرقيب الأول ش.، اللذين أصيبا بجروح متوسطة وخطيرة.

كان هذا التقدّم بإشراف قائد اللواء (401) مباشرةً الذي كان يتابع تقدّم القوّات وكذلك انكفاءها من التموضع المتقدّم للواء في بلدة رشاف.

عند الساعة 05:00 فجرًا، عاد اللواء مئير بيدرمان إلى المقرّ المستحدث لعمليّات اللواء عند أطراف بلدة دبل بعد انكفاء القوّة كليًّا.

هذا كلّه كان تحت عين ورصد المقاومة.

عند الساعة 07:50 صباحًا، وصلت أوّل محلّقات أبابيل الإنقضاضيّة إلى المقرّ وقامت بجولة مسح ميداني للمقرّ ودارت حوله، وعندما رصدت تموضع لضباط العدّو خلف تمويه في الطابق الأخير، وبعد فرارهم إلى الداخل لحقتهم المحلّقة التي استطاعت الدخول خلفهم إلى المقرّ وأصابتهم وأصابت غرفة العمليّات مباشرة. ونتيجة الاستهداف هذا أُصيب قائد اللواء مئير بيدرمان في رأسه وضابطان آخران.

عند الساعة 08:10، قام فريق إسعافي بإخلاء الإصابات عبر آليّة هامر إلى مهبط المروحيات. وصلت الهامر إلى المهبط عند الساعة 08:23، حيث اقلّت المروحيّة اثنين من المصابين، بينما نُقل المصاب الثالث بسيارة إسعاف.

عند الساعة 08:45، عاد الفريق إلى المقرّ عند أطراف بلدة دبل، حيث كانت تنتظره محلّقة أخرى قامت باستهداف المقرّ من جديد. وأصابت أخرى شاحنة ذخيرة، ما أدّى إلى انفجارات واندلاع حريق قرب المقرّ.

عند الساعة 09:00، وبينما كانت القوّة تستعدّ لمغادرة المبنى، استهدفت محلّقة أبابيل أخرى آليّة نميرا عند مدخل المقرّ.

