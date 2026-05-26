  1. الرئيسية
  2. العالم
  3. أخبار إيران

إسقاط مُسيّرة اميركية والتصدي لأخرى ولمقاتلة نوع F35

26 مايو 2026 - 16:49
رمز الخبر: 1819182
إسقاط مُسيّرة اميركية والتصدي لأخرى ولمقاتلة نوع F35

حذّر حرس الثورة الإسلامية في بيان له صدر اليوم الثلاثاء، الجيش الأمريكي المعتدي، من أي انتهاك لوقف إطلاق النار، وذلك اثر رصده واسقاطه طائرة اميركية بدون طيار من طراز MQ9، وتصديه لطائرة أخرى بدون طيار من طراز RQ4، ومقاتلة معتدية من طراز F35.

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أصدر الحرس الثوري بيانا ورد فيه: إن الجيش الإرهابي الأمريكي، في منطقة الخليج الفارسي، يواصل مغامراته التدخلية في المنطقة وسلوكياته العدوانية، وقد انتهك المجال الجوي الإيراني؛ وبعد عمليات رصد استخباراتية دقيقة، تمكنت وحدات الدفاع الجوي التابعة لحرس الثورة الإسلامية، من رصد وإسقاط طائرة بدون طيار من طراز MQ9، دفاعاً عن أجواء البلاد.

واضاف البيان: كما أُجبرت المقاتلة المعتدية من طراز F35 وطائرة الاستطلاع بدون طيار من طراز RQ4 على الفرار والخروج من المجال الجوي الإيراني، وذلك عبر إطلاق النار عليهما.

واختتم الحرس الثوري بيانه محذراً من أي انتهاك لوقف إطلاق النار يقوم به الجيش الأمريكي المعتدي، مؤكداً أنه "يعتبر حق الرد بالمثل مشروعاً وحتمياً لنفسه".
..........
انتهى/ 278
 

تعليقك

You are replying to: .
captcha