الدفاع الإيرانية: توصلنا إلى تقنية مكنتنا من استهداف 210 طائرة معادية في حرب رمضان

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ صرح القائم بأعمال وزير الدفاع: "إن عدد الطائرات التي استهدفناها في حرب الـ 12 يوماً كان أقل من أصابع اليد، ولكننا في حرب رمضان توصلنا إلى تقنية مكنتنا من استهداف حوالي 210 طائرة معادية. ووفقاً لاعترافاتهم، فقد تسببنا لهم بخسائر تزيد عن 7 مليارات دولار في هذا المجال وحده".

