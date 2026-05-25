نيكاراغوا تطلق اسم شارع تكريماً لطلاب ميناب الشهداء

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أطلق المسؤولون في مدينة كورينتو النيكاراغوية اسم "ملائكة ميناب" على أحد شوارعها، تكريمًا لذكرى طلاب مدرسة شجرة طيبة الابتدائية الذين استشهدوا في غارة أمريكية في اليوم الأول من العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران.

وأعلن رئيس بلدية بندر عباس، مهدي نوباني، عن هذه المبادرة يوم الأحد، مؤكدًا أنها تأتي في إطار التعاون المستمر بين المدينتين التوأمتين. وأشار نوباني إلى أن حفل تدشين شارع "ملائكة ميناب" أقيم في حديقة بندر عباس بكورينتو، إحياءً لذكرى شهداء ميناب. ويمثل هذا الحدث لحظةً فارقةً في العلاقات الثقافية والدولية بين نيكاراغوا وإيران. وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد شنتا حربًا عدوانيةً غير مبررة على إيران في 28 فبراير، أسفرت عن مقتل أكثر من 3300 إيراني. في اليوم الأول للحرب، ضربت صواريخ توماهوك الأمريكية مدرسة شجره طيبة الابتدائية في ميناب، جنوب إيران، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 175 شخصًا - معظمهم من طالبات المدارس.