وسائل الإعلام العبرية: مقتل جنديين إسرائيليين وسط تصاعد حدة الاشتباكات في جنوب لبنان

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أعلنت المقاومة اللبنانية عن تنفيذ سلسلة من العمليات العسكرية استهدفت مواقع وتجمعات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على جبهات متعددة في جنوب لبنان. وفي بيانات منفصلة صدرت يوم الأحد، أفادت المقاومة بأن مقاتليها قصفوا تجمعات لآليات عسكرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي قرب نهر دير سيريان باستخدام المدفعية والصواريخ، مشيرةً إلى أن الموقع نفسه تعرض لقصف متكرر في عدة هجمات متتالية. وأضافت البيانات أن مقاتلي المقاومة استهدفوا قوة احتلال متمركزة داخل منزل في بلدة البيضاء باستخدام طائرات "أبابيل" المسيّرة الهجومية. كما استهدفت طائرات مسيّرة مسلحة مركبة عسكرية من طراز "هامر" ودبابة من طراز "ميركافا" في منطقة المنارة وساحة بلدة الطيبة، مؤكدةً رؤية المركبة المستهدفة تحترق بعد العملية.

وأعلنت المقاومة كذلك عن مواجهة طائرة مسيّرة إسرائيلية فوق القطاع الغربي من جنوب لبنان بالأسلحة المناسبة، في حين استهدفت عملية أخرى تجمعاً للجنود الإسرائيليين في بلدة راشاف باستخدام طائرات مسيّرة هجومية. كما أفادت التقارير بشن هجمات على تجمعات قوات الاحتلال في منطقة إسكندرون بمدينة بياضة، داخل أحد المباني وحوله، باستخدام طائرات مسيرة وقاذفات صواريخ. ووفقًا للبيانات، قصفت قوات المقاومة أيضًا مركز قيادة عسكرية إسرائيلية متطورًا في بياضة، واستهدفت معدات تقنية في الموقع نفسه بالمدفعية والطائرات المسيرة، وقصفت مقر قيادة اللواء 401 المُعاد نشره حديثًا في بلدة دبل جنوب لبنان بالصواريخ. وفي غضون ذلك، أفادت وسائل إعلام عبرية بمقتل جنديين إسرائيليين على الأقل خلال المواجهات والعمليات العسكرية الجارية في جنوب لبنان.