رجل دين شيعي باكستاني يدين الهجوم الإرهابي في كويتا

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أدان رجل الدين الشيعي الباكستاني، العلامة سيد ساجد علي نقوي، بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في كويتا، وأعرب عن حزنه العميق للخسائر في الأرواح. وفي بيان له، ندد العلامة ساجد علي نقوي بالهجوم بأشد العبارات، مؤكداً على ضرورة تقديم المتورطين في هذا العمل الإرهابي إلى العدالة وإنزال أقصى العقوبات بهم. وأعرب عن حزنه العميق لاستشهاد العشرات في تفجير كويتا، داعياً بالرحمة والمغفرة لأسر الضحايا.

كما حث السلطات الاتحادية والمحلية على ضمان توفير أفضل رعاية طبية ممكنة وأحدث مرافق الرعاية الصحية لأكثر من 53 مصاباً في الحادث. وشدد رجل الدين الشيعي البارز على أن الإرهاب لا يزال يشكل تهديداً خطيراً للسلام والاستقرار في البلاد، ودعا إلى اتخاذ إجراءات ملموسة للقضاء على العنف المتطرف وحماية المدنيين الأبرياء.