مواكب الحداد تحيي ذكرى استشهاد الإمام الباقر (ع) في كربلاء

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أُقيمت مواكب العزاء لإحياء ذكرى استشهاد الإمام محمد الباقر (عليه السلام) في مرقد الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس (عليهما السلام)، بالتنسيق مع دائرة الشعائر والمواكب والهيئات الحسينية التابعة للمرقد العباس (عليه السلام).

وقد أعدت الدائرة خطة تنظيمية شاملة لإدارة حركة مواكب العزاء داخل البلدة القديمة، وذلك بتحديد مسارات خاصة لكل موكب لضمان انسيابية حركة المعزين وتجنب أي تداخل مع الزوار. انطلقت مواكب العزاء لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الخامس للهداية، الإمام محمد بن علي الباقر (عليه السلام)، من مناطق مختلفة من المدينة القديمة، متجهة نحو مرقد الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس (عليهما السلام)، رافعين الرايات السوداء ومرددين القصائد والمراثي الخاصة بهذه المناسبة الحزينة.