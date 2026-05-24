حماس: الهجمات الإسرائيلية على غزة "انتهاك واضح" لاتفاقيات وقف إطلاق النار وتفاهمات الوساطة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية حماس أن جرائم النظام الإسرائيلي المستمرة في قطاع غزة تُشكل "انتهاكًا صارخًا" للاتفاقيات والتفاهمات التي تم التوصل إليها بوساطة الوسطاء. وأدلى المتحدث باسم حماس، حازم قاسم، بهذه التصريحات في بيان صدر يوم السبت، عقب سلسلة من الهجمات الإسرائيلية على القطاع المحاصر خلال الليل. وأضاف أن القصف الأخير للمنازل السكنية وتشريد سكانها يُمثل انتهاكًا صارخًا للترتيبات المتفق عليها سابقًا.

وقال قاسم: "واصل الاحتلال قصفه وتدميره وتوغله في المناطق السكنية المدنية في محاولة لفرض أمر واقع وتشديد الحصار على شعبنا". وأشار أيضًا إلى أن التفاهمات التي تم التوصل إليها في إطار جهود الوساطة نصت على انسحاب القوات الإسرائيلية ومنعت فرض واقع جديد على الأرض. وتابع قاسم قائلًا إن الأعمال الإسرائيلية ليست "انتهاكات معزولة"، بل هي "عدوان ممنهج، وتجاهل لجهود الوساطة، واستمرار لسياسات الحصار والتجويع والقتل ضد أكثر من مليوني شخص". كما دعا قاسم الوسطاء والأطراف المشرفة على الاتفاقيات إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف "الانتهاكات الخطيرة" وإلزام إسرائيل بالوفاء بالتزاماتها. وجاءت تصريحات قاسم عقب استهداف طائرات حربية إسرائيلية منازل سكنية في مخيمي البريج والنصيرات للاجئين وسط قطاع غزة، ما أسفر عن دمار واسع النطاق وأضرار في المباني المجاورة. وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بإصابة شخصين على الأقل في الغارات.

وفي الوقت نفسه، استهدفت المدفعية الإسرائيلية ونيران كثيفة المناطق الشرقية من حي الشجاعية في مدينة غزة، كما وردت أنباء عن قصف مدفعي جنوب شرق خان يونس جنوب القطاع. وأفادت وكالات أنباء فلسطينية أيضاً بشن غارات إسرائيلية على مناطق في بيت لاهيا شمال قطاع غزة وشرق حي الزيتون في مدينة غزة. وفي غارة جوية منفصلة بطائرة مسيرة قرب مسجد الشمعة في منطقة الزيتون ليلة الجمعة، قُتل فلسطيني وأصيب آخرون بجروح، بحسب مصادر محلية.