آية الله الشيخ عيسى قاسم: لا يمكن لأحد أن يلوم إيران على دفاعها عن نفسها

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ انتقد المرجع الشيعي الأعلى في البحرين بشدة سياسات الولايات المتحدة المتشددة تجاه إيران، قائلاً إنه لا يوجد عقلاني يلوم طهران على دفاعها عن نفسها في الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل. أدلى المرجع الديني الأعلى، آية الله العظمى الشيخ عيسى قاسم، بهذه التصريحات في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" يوم السبت. وانتقد واشنطن لاتباعها "سياسات عدائية" وسعيها لإزاحة النظام الإسلامي في إيران. وتساءل: "هل يُعقل أن يستهزئ أي شخص بالجمهورية الإسلامية لدفاعها عن نفسها في وجه حرب عدوانية بهذا الحجم وبهذه الأهداف؟". وأشار الشيخ قاسم إلى أنه في حين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولا الأمريكيين عموماً، لن يقبلوا أن تُحكم بلادهم وفقاً للشريعة الإسلامية، فإن البيت الأبيض يسعى لفرض إملاءاته على إيران.

وقال إن ترامب شن حرباً على إيران، ساعياً لتغيير النظام ومحاولة تنصيب حكومة تتماشى مع سياساته. انتقد الشيخ أيضًا غياب العدالة في الشؤون الدولية، مؤكدًا أن العدالة ستنتصر والباطل سيزولان متى ما أُحسِنَ استخدام الحكمة وصحوة الوعي العالمي. وقال الشيخ قاسم إن على المسلمين في جميع أنحاء العالم واجب القيام بمسؤولياتهم في هذا الشأن.