رئيس الأمن الإسرائيلي السابق: إيران انتصرت في الحرب، والولايات المتحدة وإسرائيل في وضع استراتيجي صعب

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ صرح مسؤول إسرائيلي رفيع سابق بأن إيران خرجت منتصرة من أحدث جولة من العدوان الأمريكي الإسرائيلي الذي استهدف الجمهورية الإسلامية، واصفًا وضع تل أبيب وواشنطن بأنه وضع استراتيجي بالغ الصعوبة.

أدلى جيورا إيلاند، اللواء المتقاعد والرئيس السابق لما يُسمى بمجلس الأمن الداخلي الإسرائيلي، بهذه التصريحات للقناة الثانية عشرة التابعة للنظام. وقال: "لقد انتصرت إيران في الحرب، ربما بفارق ضئيل، لكنه نصر واضح". وأضاف إيلاند أن هناك الآن فهمًا واضحًا لنتيجة الحرب، مشيرًا إلى أن "الإيرانيين يمكنهم التعبير عن ارتياح أكبر لنتيجة الحرب". وتابع إيلاند قائلًا إن الولايات المتحدة "في مأزق واضح"، مضيفًا أن هذا وضع النظام الإسرائيلي "في مأزق أكبر".

كما أكد أن المؤسسة الحاكمة في الجمهورية الإسلامية ما زالت متماسكة، رغم العدوان، قائلًا إن البلاد أظهرت صمودًا وقوة كبيرين طوال فترة العدوان، وهي الآن تُظهر قوتها تجاه الولايات المتحدة وحلفائها. قال إيلاند إن السيناريو الأمثل للولايات المتحدة هو العودة إلى الوضع الراهن قبل الحرب في مضيق هرمز، دون إجبارها على تقديم تنازلات إضافية لإيران، إلى جانب رفع الحصار البحري الأمريكي المفروض عليها. وأشار إلى أن الولايات المتحدة اضطرت إلى استبعاد النزاع النووي مع إيران من جدول أعمال التفاعلات الدبلوماسية غير المباشرة الحالية مع الجمهورية الإسلامية، والتركيز بدلاً من ذلك على إنهاء العدوان.

وذلك في حين كانت واشنطن، في يناير الماضي، تُصرّ على إجراء مفاوضات تشمل الملف النووي، وبرنامج الصواريخ الإيراني، والحلفاء الإقليميين.