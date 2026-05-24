مصدر مطلع: ليس هناك أي تفاهم من دون الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ قال مصدر مطلع إنه رغم أن الأمريكيين دأبوا دائمًا على عرقلة مسار المفاوضات وتغيير مواقفهم، فإن إيران أكدت أنه لن يكون هناك أي تفاهم ما لم يتم الإفراج عن جزء محدد من الأموال الإيرانية المجمدة في هذه المرحلة الأولى نفسها، مع وجود آلية واضحة تضمن استمرار الإفراج عن جميع الأموال المجمدة، وقد تم إبلاغ هذا الأمر إلى الوسيط الباكستاني وبعض الدول الإقليمية الناشطة في الوساطة أيضًا.

وبحسب هذا المصدر المطلع نقلا وكالة تسنيم، فإن الأمريكيين، رغم التفاهمات التي جرت سابقًا عبر الوسيط الباكستاني وبوساطة بعض دول المنطقة، يمارسون حاليًا سياسة العرقلة في هذه القضية، إلا أن إيران أعلنت أنها لن تتراجع عن خطوطها الحمراء.

وأشار إلى أن الخلاف حول هذه النقطة يُعد أحد الأسباب التي حالت حتى الآن دون التوصل إلى تفاهم نهائي.

وأكد هذا المصدر المطلع أن إيران، استنادًا إلى تجاربها مع نقض العهود والعراقيل المتكررة من جانب أمريكا، لن تسمح بأن يُترك ملف الإفراج عن الأموال رهينة لوعود ورقية ووهمية.

..........

انتهى/ 278

