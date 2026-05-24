واردات كوريا من النفط الخام في أبريل تسجل تراجع أكثر من 37% مقارنة بالعام السابق

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ نقلت وكالة يونهاب عن بيانات صادرة عن رابطة التجارة الدولية الكورية، اليوم الأحد، أن واردات كوريا الجنوبية من النفط الخام بلغت نحو 8.46 ملايين طن الشهر الماضي، بانخفاض 22.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، عندما سجلت 10.96 ملايين طن.

وبحسب البيانات، تراجعت واردات النفط الخام من الشرق الأوسط بنسبة 37.3% إلى نحو 4.49 ملايين طن، رغم استمرار المنطقة كمصدر رئيسي لواردات كوريا النفطية.

وانخفضت حصة نفط الشرق الأوسط من إجمالي واردات كوريا الجنوبية بمقدار 12.1 نقطة مئوية، من 65.2% في أبريل/نيسان 2025 إلى 53.1% الشهر الماضي.

كما تراجعت واردات النفط الخام من المملكة العربية السعودية، أكبر مورد نفطي لكوريا الجنوبية، بنسبة 37.6% لتبلغ نحو 2.146 مليون طن.

في المقابل زادت واردات النفط الخام من أمريكا بنسبة 13.4% إلى نحو 2.145 ملايين طن، ما قلص الفارق بينها وبين السعودية إلى نحو 1000 طن فقط، بعدما كان يبلغ 1.45 مليون طن في مارس/آذار الماضي.

