رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات العراق: الايرانيون قدموا أفضل ردٍ ساحق لأمريكا

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ اضاف حجة الاسلام "الحسيني" في الحفل الذي الذي نظمته اللجنة الثقافية والتعليمية لاربعينية الامام الحسين (عليه السلام) في طهران، ان "العراق تعرض للهزيمة؛ فعندما قرر الشيطان الأكبر إسقاط العراق، وحشد كل قواته إلى الساحة، لم نتمكن للأسف من الحفاظ على ميادين العراق"، مشيرا الى أن "النظام الرسمي والشرعي في العراق أُسقط، لكننا رأينا الشعب الإيراني يخرج بسرعة الى الميادين، ولم يسمح للشيطان الأكبر بأن يوجه ضربة لهذه الثورة".

واستطرد سماحته، الذي تحدث عن تواجده لمدة 70 يوما في ميادين مدينتي طهران وقم، واصفا ما رآه في ايران بأنه "تجربة ومعجزة كبرى للإيرانيين، حيث قدّموا فعلا أفضل رد ساحق على أمريكا المجرمة والكيان الصهيوني".

من جهة اخرى، وفي سياق التحضيرات لأربعينية الامام الحسين (عليه السلام) لهذا العام، قدّم رئيس اللجنة الثقافية والتعليمية للأربعين حجة الإسلام "حميد أحمدي"، تقريرا عن برامج اللجنة، موضحاً أن "شعار هذا العام للجنة الأربعين، تم إعداده في ضوء الأحداث الأخيرة، وكذلك لإحياء ذكرى ملحمة عاشوراء" الامام الحسين (عليه السلام).

واشار حجة الاسلام "احمدي" ان اللجنة تلقت أكثر من 200 شعار مقترح، مضيفا انه سيتم ازاحة الستار عن ملصق شعار الأربعين وملصق جائزة الأربعين العالمية الثانية عشرة في هذا الحفل، مشيرا الى انجاز علمي ثقافي مميز يتمثل في جمع ونشر اكثر من 300 اطروحة ورسالة جامعية تناولت موضوع الاربعين، في كتاب واحد.

......

انتهى/ 278