مقر "خاتم الأنبياء": القوى الأجنبية لا مكان لها في الخليج الفارسي

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ صرح قائد مقر "خاتم الأنبياء" المركزي اللواء علي عبداللهي في كلمة ألقاها بمناسبة إحياء ذكرى شهداء "حرب رمضان"، أن تكريم ذكرى شهداء اقتدار إيران الإسلامية، وفي مقدمتهم شهداء الوطن الخالدون مثل علي شمخاني، وسيد عبد الرحيم موسوي، ومحمد باكبور، وعزيز نصير زاده، وعلي رضا تنكسيري، وأبو القاسم بابائيان وغيرهم، يشكّل مصدر إلهام لصمود الإيرانيين وتمسّكهم بحقوقهم المشروعة ومصالحهم الوطنية.

وتابع: إن هذه المناسبة المهيبة، التي تؤكد استمرار المقاومة والصمود، إلى جانب اليقظة والوعي في مواجهة العدو الأميركي ـ الصهيوني، ستسهم، من خلال الشكر العملي للنعم، في تعزيز أمن منطقة الخليج الفارسي، ووضع حدّ لاستغلال الأعداء لهذا الممر المائي، بما يحقق الاستقرار والتقدم لصالح جميع شعوب المنطقة.

ووجّه تحذيراً إلى الأعداء، قائلاً إن الخطط والاستراتيجيات التي وضعها قائد الثورة لإدارة الخليج الفارسي ومضيق هرمز، تضمن مستقبل المنطقة والنظام الإقليمي والعالمي الجديد في ظل استراتيجية "إيران القوية"، وهي معادلة لا مكان فيها للأجانب.

وأضاف: نقسم بقبضة قائدنا الشهيد المرفوعة، أن قواتنا المسلحة المقتدرة لن تسمح بتكرار التجارب التاريخية المؤلمة، وستفرض، بإذن الله، قوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وعزتها على الأعداء، ونحن على أهبة الاستعداد لتوجيه ردّ قاسٍ وجهنمي على أي عدوان.

......

انتهى/ 278